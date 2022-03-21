2022/03/21 | 21:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شعبٌ يحبُ الجدل – كامل كريم الدليمي لو ترك العراقيون الجدل الذي فيه مماتهم ، والتزموا العمل الذي فيه حياتهم لتغير حالهم من حال البؤس الذي اصابهم وفقدان الآمل ، الى حال التفاؤل بمستقبل مشرق .نحنُ شعب نختلف في ما بيننا على كل شيء ، على الماء والخظراء والوجه الحسن نختلف سياسياً واقتصادياً ومجتمعياً ودينياً […]

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