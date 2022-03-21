الحشد الشعبي يتوج بلقب دوري الشباب بكرة السلة

2022/03/21 | 21:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حصد فريق سلة الحشد الشعبي، لقب بطولة الدوري للشباب المصاحب لدوري الممتازة بكرة السلة.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وفاز فريق الحشد على فريق سلة الحلة للشباب بنتيجة 82 مقابل 64.وأقيمت المباراة اليوم الاثنين على قاعة نادي الحلة.وبذلك يكون فريق سلة الحشد الشعبي للشباب قد كسر […]

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