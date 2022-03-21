2022/03/21 | 21:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من إخلاء السعودية مسؤوليتها عن نقص إمدادات النفط بسبب هجمات الحوثيين..ومباحثات السيسي ومحمد بن زايد في شرم الشيخ، وإعلان مصر تحريك سعر الجنيه أمام الدولار، وتحطم طائرة صينية على متنها 132 راكبًا، وصولا إلى ربح شركات النفط الكبرى مليارات الدولارات من ارتفاع الأسعار..إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توب 5: السعودية تحذر من نقص إمدادات النفط.. ومصر تحرك سعر الجنيه أمام الدولار) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توب 5: السعودية تحذر من نقص إمدادات النفط.. ومصر تحرك سعر الجنيه أمام الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).