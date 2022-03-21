2022/03/21 | 21:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمي..خبز الحنان – ابتهال العربي أمي نعمة شجرة شمس وردة وأمان….كثيرة الكلمات الجميلة والتي يستشعرها ويتذوقها الكثير من الشعراء والكتّاب والقُرّاء لكنني الآن أشعر أن مايقال عن الأم هو كلمتين ” خبز الحنان”، أتذكر في المدرسة كنا نكتب ونسهب في التعبير عن أي موضوع تطلبه المعلمة في درس الإنشاء وكان من أجمل الدروس لدي […]

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