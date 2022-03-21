الحشد الشعبي يعلن اعتقال مطلوب شرق الانبار

2022/03/21 | 21:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الحشد الشعبي، الاثنين، عن اعتقال مطلوب شرق محافظة الانبار.

وقال الحشد في بيان، إن "قوة من امن اللواء الثاني بالحشد الشعبي نجحت بالقاء القبض على المتهم (م ع ن) المطلوب أمنيا وفق اوامر قضائية في سيطرة الصقور قاطع عمليات شرق الأنبار".وأضاف البيان أنه "جرى تسليم المطلوب الى الجهات المختصة".

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