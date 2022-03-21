التحاق أربعة محترفين بتدريبات الأولمبي في دبي

2022/03/21 | 21:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، التحاق أربعة محترفين لصفوف المنتخب الأولمبي في دبي.وذكر الاتحاد في بيان تلقته “ايرث نيوز” أن “المنتخب الأولمبي أجرى وحدةً تدريبيّةً في ملعبِ الاتحاد اليوم الاثنين، وبتواجد أربعة لاعبين محترفين هم: مارتن حداد، ميرخاس دوسكي، الكسندر اوراها، كاردو صديق”.وأضاف اتحاد الكرة “من المؤمل أن يصل يوم غدٍ […]

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