2022/03/21 | 21:39 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك إشادة دولية بنجاح العراق في التعامل مع ملف النازحين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهجرة تحصي عدد الأطفال العراقيين بالهول السوري) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهجرة تحصي عدد الأطفال العراقيين بالهول السوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).