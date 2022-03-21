المنتخب الاولمبي يجري وحدةً تدريبيّةً في ملعبِ الاتحاد

2022/03/21 | 21:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أجرى المنتخبُ الأولمبي وحدةً تدريبيّةً في ملعبِ الاتحاد اليوم الاثنين، وبتواجد أربعة لاعبين محترفين هم: مارتن حداد، ميرخاس دوسكي، الكسندر اوراها، كاردو صديق، ومن المؤمل أن يصل يوم غدٍ المُحترف الخامس هيران أحمد.ويخوض منتخبنا الأولمبي أولى مبارياته في بطولةِ دبي الوديّة أمام نظيره الفيتنامي يوم الأربعاء المُقبل في الساعةِ السابعة مساءً.

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