الأمازيغية لغة دولة بورغواطة المنسية في المغرب. - الحسن زهور

2022/03/21 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحسن_زهور تعرضت الدولة البورغواطية في المغرب لحيف تاريخي كبير قديما و حديثا:قديما, لا يفسر هذا الحيف الا بكون هذه الدولة ابتعدت عن الدين المنتشر في مساحات واسعة جدا انذاك ابتداء من الاندلس و شمال افريقيا الى حدود الهند وهو الدين الاسلامي.



أنشأت دولة بورغواطة كيانها السياسي و شرعت لدينها الذي اعتبر زندقة و ضلالا من لدن الدول و الامارات المحيطة بها كالادارسة و بني مدرار بسجلماسة، والامويين بالاندلس، و امب ......





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