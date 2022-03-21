كبر.. والتكبير فوق أشلاء المساكين! - بثينة تروس

2022/03/21 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بثينة_تروس لفد أدمن اخوة الإسلام السياسي توهم الانتصارات الزائفة، على حساب كرامة أهلهم ومواطنيهم، فها قد خرج النائب السابق للمخلوع عثمان محمد يوسف كبر، بعد اسقاط التهمة عنه وابنته مديرة مكتبه (وخروجه بعد اعتقال ثلاثة أعوام بتهم الثراء الحرام ومبلغ 41 مليون جنية نثريات من الحساب الخاص لرئاسة الجمهورية)..



ولم يكن كبر بدعة، حين أثرى وأسرته والمقربين على حساب المساكين حيث امنوا العقاب طوال حكمهم، وشاعت نماذج عن ......





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