ارتفاع معدل المؤشر البيئي العراقي عالمياً وتحديد مناطق جديدة لإعلانها محميات طبيعية

2022/03/21 | 21:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصار الحاجحددت وزارة البيئة، اليوم الاثنين، مناطق جديدة لإعلانها محميات طبيعية، فيما أشارت إلى ارتفاع معدل المؤشر البيئي العراقي عالميا.وقال وزير البيئة وكالة جاسم الفلاحي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك لجنة وطنية للمحميات الطبيعية برئاستي وتمثل كل الوزارات ذات العلاقة، وسبق أن أعلنت اللجنة عن مناطق عديدة محميات طبيعية سواء في البيئة الجبلية أو السهلية أو الصحراوية أو الرطبة مثل مناطق الأهوار".وأضاف الفلاحي، ان "يوم غدٍ سيتم البدء بمشروع ممول دولياً بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبحضور المدير الإقليمي للبرنامج سامي ديماسي وحضور ممثلية الأمم المتحدة وسفراء الدول المعتمدة في بغداد، لإعلان محميات الدلمج والطيب محميات طبيعية".وتابع أن "هذا المشروع الدولي يتضمن تعزيز البنية التحتية في هاتين المنطقتين وإنشاء مراكز بحثية ومقر لإدارة المحمية بحيث يتيح إجراء الدراسات للخبراء والباحثين من خلال التواجد ومراقبة حركة التنوع الأحيائي بشكل جيد والحفاظ على الأنواع الأصيلة من الانقراض ومنع الاعتداءات الجائرة على المحميات الطبيعية".وذكر الفلاحي أن "هذه نقلة نوعية في العمل البيئي في العراق تأتي بدعم من الأمم المتحدة والمانحين وتشكل نقطة للانطلاق بأفاق جديدة، فالمحميات البيئية وإعلانها يعد من أهم المواضيع التي ترفع مؤشر الأداء البيئي للعراق".ونوه بأنه "خلال سنوات قليلة استطعنا أن نرفع مؤشر الأداء البيئي في العراق، فلغاية عام 2015 كنا في آخر التسلسل العالمي لمؤشر الأداء البيئي واليوم ارتقينا أكثر من 80 درجة وهذا يدل على عمل حقيقي تقوم به وزارة البيئة بالتعاون مع شركائها".

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