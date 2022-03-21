الحشد يعتقل

2022/03/21 | 21:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت قوات الحشد الشعبي، مساء الاثنين،

القبض على أحد المطلوبين للقضاء، في

سيطرة الصقور ضمن محافظة الأنبار.

وذكر إعلام هيئة الحشد، في بيان تلقته

وكالة نون الخبرية، أن "قوة من اللواء

الثاني بالحشد الشعب

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