تحذيرات صحية من تناول المكملات الغذائية الغنية بالمعادن

2022/03/21 | 21:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… يمكن أن تساعد مكملات الفيتامينات والمعادن في سد الفجوات الغذائية، على وجه الخصوص ، قد تستفيد من تناول مكمل المغنيسيوم، تشارك هذه المغذيات الأساسية في العديد من أجهزة الجسم ،فهي تنظم وظائف العضلات وضغط الدم وتحافظ على قوة عظامنا، يمكن أن يؤدي استهلاك هذا المعدن الزائد إلى التسمم والغثيان وتشنجات المعدة، وفقا لما […]

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