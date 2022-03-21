عمليات بغداد تعلن تفاصيل قتل “سفاح المدينة” الهارب (صور)

2022/03/21 | 21:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأثنين، تفاصيل قتل سفاح المدينة الهارب بعد أن قام بِالاعتداء على القوة المنفذة للواجب في مدينة الصدر شرقي بغداد.وذكرت القيادة في بيان تلقته، إيرث نيوز، أن ” أنهت قوة من فرقة المشاة الحادية عشرة واجب إلقاء القبض على متهم هارب مطلوب وفق المادة (406/ القتل العمد) […]

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