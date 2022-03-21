وزير الخارجية يصل العاصمة الباكستانيّة إسلام آباد

2022/03/21 | 21:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، عن وصول وزيرها فؤاد حسين إلى العاصمة الباكستانيّة إسلام آباد.وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان ان “وزير الخارجيَّة فؤاد حسين وصل إلى العاصمة الباكستانيّة إسلام آباد، للمُشارَكة في إجتماع منظمة التعاون الإسلاميّ في دورتها العادية الـ (48) لمجلس وزراء خارجيَّة الدول الأعضاء في المنظمة، التي تستضيفها […]

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