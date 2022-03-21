كاميرا CNN ترصد آثار دمار مركز تسوق في كييف بعد استهدافه قصف روسي

2022/03/21 | 22:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل 8 أشخاص على الأقل في هجوم روسي على مركز تجاري في منطقة بوديلسكي في العاصمة الأوكرانية، كييف، وفقًا للمعلومات الواردة من المدعي العام الأوكراني.سمع فريق CNN على الأرض عدة انفجارات في مدينة كييف يوم الأحد، وقال عمدة المدينة فيتالي كليتشكو إن الانفجارات في حي بوديل استهدفت مناطق سكنية وتجارية.

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