2022/03/21 | 22:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لماذا لم تدِن الصين حرب بوتين على أوكرانيا؟ وإلى متى هذا الصمت الصيني عن المجازر الروسية بحق المدنيين الأوكرانيين؟ وهل تستجيب الصين لطلب موسكو تزويدها بأسلحة ومساعدات مالية وعسكرية من بينها طائرات درونز؟

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