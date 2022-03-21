2022/03/21 | 22:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادوصل وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الباكستانيّة إسلام آباد، للمُشارَكة في إجتماع منظمة التعاون الإسلاميّ.

وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحاف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين وصل إلى العاصمة الباكستانيّة إسلام آباد، للمُشارَكة في إجتماع منظمة التعاون الإسلاميّ في دورتها العادية الـــ (48) لمجلس وزراء خارجيَّة الدول الأعضاء في المنظمة، التي تستضيفها جُمهوريَّة باكستان الإسلاميَّة للفترة من 22-2022/3/23".

وأضاف انه "من المُؤمَّل أنَّ يُجري حسين عِدَّة لقاءات مع كبار المسؤولين الباكستانيين، في إطار تعزيز العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وإسلام آباد، وكذلك مع العديد من المشاركين في الاجتماع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجيَّة يصل إلى العاصمة الباكستانيّة إسلام آباد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجيَّة يصل إلى العاصمة الباكستانيّة إسلام آباد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).