كركوك تتعرض الى هجمة وقود وملف السوق السوداء وتهريب النفط للمحافظات الشمالية حاضر (تقرير)

2022/03/21 | 22:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

تنشر (بغداد اليوم) تقريرا توضح من خلاله ما تتعرض له محافظة كركوك إلى هجمة وقود لاسيما بعد انتشار حالات تهريب النفط في المحافظات الشمالية.

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