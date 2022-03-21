2022/03/21 | 22:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، باعتقال "الفاشنيستا" الكردية سانا مام يوسف.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "قوات الشرطة اعتقلت "الفاشنيستا" الكردية سانا مام يوسف".

وبين أن "ذلك على اثر استخفافها بشهداء وضحايا القصف الكيمياوي في حلبجة".

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