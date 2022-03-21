2022/03/21 | 22:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف توقد جذوة القصيدة – أحمد عبد المجيد استعاد مهرجان عالم الشعر بدورته الرابعة، التي اقيمت في النجف، صوت القصيدة، الذي تراخى منذ نيسان 2003.تاركاً الموقع للجدل العقيم والصراخ والتراشق في فضاء الاعلام.وكدنا ننسى ديوان العرب، بكل ما يحفل به من مآثر في الفروسية والرثاء والمديح والهوى والجوى والحب والحكمة، لولا ان النجف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجف توقد جذوة القصيدة – أحمد عبد المجيد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجف توقد جذوة القصيدة – أحمد عبد المجيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).