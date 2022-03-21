2022/03/21 | 22:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي الوردي في الخرطوم بحث عراقي عن المنظومة الإستدلالية لعالم الإجتماع البارز الخرطوم – الزمان شهدت الخرطوم تظاهرة أكاديمية تحت عنوان (العلوم الإجتماعية ودورها في بناء الأمم ونهضتها” وهو مؤتمر دولي محكّم نظّمته “جامعة المغتربين) في الخرطوم والتأم في قاعة مؤسسة الزكاة وبرعاية وزارتي التنمية الإجتماعية والتعليم العالي، وقد شارك المفكّر والأكاديمي عبد الحسين شعبان […]

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