تعود لأيام تحرير الموصل.. انتشال 143 جثة من مقبرة جماعية في حي الرفاعي

2022/03/21 | 22:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انتشلت فرق الدفاع المدني في محافظة نينوى، اليوم الاثنين، انتشال 143 جثة مجهولة الهوية من مقبرة جماعية في حي الرفاعي.وذكر بيان لمديرية الدفاع تلقته وكالة ايرث نيوز، ان فرقها انتشل 143 جثة مجهولة الهوية عبارة هياكل عظمية تعود لأيام تحرير الموصل من عصابات داعش الاجرامية من مقبرة جماعية في حي الرفاعي خلف […]

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انتشال 143 جثة من مقبرة جماعية في حي الرفاعي أولاً على ايرث نيوز.

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