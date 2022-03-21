الكشف عن تفاصيل اشتباكات مدينة الصدر

2022/03/21 | 22:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تضييق الطوق عليه بادر إلى حرق الدار مما أدى إلى حرق ابنه المشترك معه بعدد من الجرائم.

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