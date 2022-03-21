الموسوي: الحكومة لن تتشكل من دون الاطار التنسيقي

2022/03/21 | 22:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد عضو كتلة الفتح النائب احمد الموسوي، الاثنين، لايمكن تشكيل حكومة بدون وجود الاطار التنسقي.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الموسوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الاستقرار السياسي ضرورة وطنية فلايمكن ان تتشكل حكومة في ظل اجزاء مرتكبة وغير هادئه لانها لن يكون بمقدورها حل اي مشكلة والعملية […]

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