وزير سابق: التوافق مع الاطار الضمان الوحيد لنجاح جلسة تنصيب الرئيس

2022/03/21 | 22:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اكد الوزير السابق وائل عبد الطيف، اليوم الاثنين، استحالة نجاح جلسة انتخاب رئيس الجمهورية دون التوافق مع الاطار التنسيقي، مبينا ان التحالف الثلاثي لن يحقق النصاب المحدد من قبل المحكمة الاتحاديا العليا.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال عبد اللطيف في تصريح لـ/المعلومة/، ان “المحكمة الاتحادية وضعت شروطا لا […]

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