2022/03/21 | 22:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، العثور على كدس للعتاد من مخلفات “داعش” في الصحراء الغربية.وقالت الوزارة في بيان تلقته، ايرث نيوز، إن “قوة مشتركة من الفوج المشاة الثالث للواء المشاة الثامن والعشرين للفرقة أعلاه وقوة من حشد الغربية ومفرزة معالجة القنابل غير المنفلقة من كتيبة هندسة ميدان الفرقة، عثرت على […]

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