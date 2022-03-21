نفط برنت يقفل على أكثر من 115 دولارا

2022/03/21 | 22:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقفل برميل خام برنت بحر الشمال تسليم مايو على ارتفاع قوي بلغت نسبته 7,12 بالمئة مسجلا 115,62 دولارا.

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