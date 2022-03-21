الإطار التنسيقي: رسالة الصدر تدل على عدم امتلاكه الأغلبية البرلمانية ! - عاجل

2022/03/21 | 22:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، على تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، التي دعا فيها النواب المستقلين الى المشاركة في جلسة التصويت على رئيس الجمهورية الجديد.

وقال القيادي في الإطار عائد الهلالي، في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "تغريدة الصدر تدل وتؤكد على ان التحالف الثلاثي لا يملك الأغلبية البرلمانية، لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وتؤكد ان حسم عقد الجلسة يكون من خلال مشاركة الاطار التنسيقي، الذي يملك الثلث الضامن لنجاح هذه الجلسة".

وبين الهلالي أن "نجاح جلسة البرلمان المخصصة للانتخاب رئيس الجمهورية، يكون من خلال مشاركة الإطار التنسيقي في الجلسة، فحتى مشاركة بعض النواب المستقلين لهذه الجلسة لن يكمل نصاب ثلثي أعضاء البرلمان".

وأوضح أن "حضور الإطار مازال متوقفا على حصول اتفاق مع الكتلة الصدرية خلال اليومين المقبلين".

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