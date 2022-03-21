2022/03/21 | 22:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، عن مقتل ما يمي بسفاح المدينة.

وقال بيان القيادة تلقته (بغداد اليوم)، ان "قوة من فرقة المشاة الحادية عشرة انهت واجب إلقاء القبض على متهم هارب مطلوب وفق المادة (406/ القتل العمد) والمتهم بجرائم قتل لعدد من أبناء مدينة الصدر".

وارصحت، ان "استخبارات الفرقة تواجده في قطاع (61) توجهت قوة مشتركة لتنفيذ واجب إلقاء القبض عليه وحال وصولها تم فرض طوق امني على الدار المختبئ فيها المجرم حيث قام بإطلاق وابل من العيارات النارية تجاه القوة أدت إلى استشهاد مقاتل وجرح اثنين آخرين احدهم شرطي منسوب الى مركز شرطة الكرامة".

وتابع "بعد تضييق الطوق عليه من قبل قواتنا الأمنية المنفذة للواجب بادر إلى حرق الدار مما أدى إلى حرق ابنه المشترك معه بعدد من الجرائم والذي كان يرافقه ففارق الحياة على إثرها، بعدها تمكنت القوة من القضاء عليه وإخماد النيران المشتعلة بالمنزل من قبل أبطال الدفاع المدني".

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