2022/03/21 | 22:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حادثة العبّارة القاتلة تثير الشجون في نفوس الأهالي ذكرى أليمة وسط أحزان الموصليين التي لاتنتهي الموصل – سامر الياس سعيد لم تفارق احزان سقوط مئات الضحايا في مياه نهر دجلة، اثر انقلاب عبارة تابعة لاحدى المرافق السياحية مخيلة الموصليين او حتى من قبل ذوي الضحايا ممن واجهوا تلك الذكرى الاليمة التي تتجد جراحاتها كلما مر […]

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