2022/03/21 | 22:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شيخ صديق يتعهّد بإدارة المرحلة وفق رؤية وطنية الرئيس الجديد ينتظر ثقة البرلمان والصدر يوجّه نداء للمستقلين بغداد – قصي منذر ينتظر احد المرشحين لرئاسة الجمهورية ، الحصول على ثقة مجلس النواب خلال الجلسة المقبلة التي من المقرر عقدها يوم السبت المقبل.ويتنافس 40 مرشحا على المنصب بعد استبعاد خمسة منهم ،لشمول وحد منهم بإجراءات […]

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