روسيا تعلن استعدادها لتصدير أكثر من مليوني طن من القمح في اذار الجاري

2022/03/21 | 22:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… توقع المدير العام لمعهد دراسات السوق الزراعية IKAR، دميتري ريلكو، أن بإمكان روسيا تصدير أكثر من مليوني طن من القمح في شهر مارس الجاري، على الرغم من الصعوبات اللوجستية.وتابع ريلكو لوكالة “إنترفاكس” الروسية: “أعتقد أننا سنشحن قمحا في مارس بمليوني طن إذا ما سمح الطقس بذلك، وستكون هذه الكمية أكبر مما كان […]

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