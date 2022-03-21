الإطاحة بأحد أكبر مزوري الوثائق والهويات ينتحل صفة مستشار بالحشد في بغداد

2022/03/21 | 22:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت هيئة الحشد الشعبي، الإطاحة بأحد أكبر مزوري الوثائق والهويات ينتحل مستشار الهيئة في بغداد.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "المديرية العامة للأمن والانضباط (الدائرة التحقيقية) في هيئة الحشد الشعبي، تمكنت من القاء القبض على احد اكبر مزوري الوثائق والهويات والذي ينتحل صفة (مستشار) لهيئة الحشد الشعبي في العاصمة بغداد".وأضافت، أن "ذلك جاء نتيجةً لتكثيف الجهد الاستخباري بعد ورود معلومات دقيقة، قبل ان تتمكن المديرية العامة للأمن والانضباط (الدائرة التحقيقية) في هيئة الحشد الشعبي وبعملية نوعية واستحصال الموافقات القضائية من القاء القبض على المتهم"، مبينة انه "تم ضبط مجموعة صكوك مزورة بدار المتهم علاوة على العشرات من الوثائق المزورة منها (سندات عقارية وشهادات ولادة ووفاة ومستمسكات رسمية وصكوك بمبالغ مالية وكتب تبليغ من كاتب العدل ووكالات عامة وشهادات دخول وخروج من المستشفى)."واوضحت، انه " تم اكمال الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة بحقه لينال جزاءه العادل".

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