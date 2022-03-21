وطني الصالات يغادر إلى بيروت لملاقاة نظيره اللبناني تحضيراً للتصفيات الآسيوية

2022/03/21 | 22:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعتغادرُ بعثة المُنتخب الوطني لكرةِ الصالات غداً الثلاثاء إلى العاصمةِ اللبنانية بيروت، لمواجهة نظيره اللبناني تحضيرا للتصفيات الآسيوية.وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "بعثة المُنتخب الوطني لكرةِ الصالات تغادرُ غداً الثلاثاء إلى العاصمةِ اللبنانية بيروت للدخولِ في معسكرٍ تدريبي يمتد لأسبوع تتخلله مباراتان وديّتان مع المنتخبِ اللبناني في إطار رحلته التحضيريّة للمشاركةِ في التصفياتِ المؤهلة لبطولةِ كأس آسيا الشهر المقبل".وأضاف، أن "المُنتخب الوطني لكرةِ الصالات تغلبَ على نظيره الأفغانستاني بثلاثة أهدافٍ مقابل هدفٍ واحدٍ سجلها (علي شهاب وسالم فيصل وطارق زياد) في المباراةِ التي ضيفتها قاعة قيا نوري في العاصمةِ الإيرانية طهران في ختامِ المعسكر التدريبي الذي امتد ستة أيامٍ في مجمع ازادي الأولمبي." وقالَ المُدير الإداري للمنتخبِ الوطني لكرةِ الصالات، علي عيسى، بحسب البيان، إن "جميع الأمور اللوجستيّة والإداريّة تمت تهيئتها قبيل موعد السفر إلى العاصمةِ اللبنانية بيروت، حيث سيتخذ المنتخبُ الوطني من فندق الساحة سكناً له ويجري تدريباته في قاعةِ الصداقة في بيروت وهي القاعة نفسها التي ستضيفُ المباريات الوديّة حسب الدعوة المُقدمة من الاتحادِ اللبناني لكرة القدم، ونأمل أن تكون المباراتان أمام لبنان بوابةً لتحقيقِ الفائدة الفنيّة التي يريدها الجهازُ الفني لمنتخبنا الوطني".من جانبه، ذكرَ مدرب المُنتخب الوطني لكرةِ الصالات، محمد ناظم الشريعة، إن "المعسكر التدريبي الذي اختتم في العاصمةِ الإيرانية طهران حققَ أهدافه التي رسمها الجهاز الفني من خلال التدريباتِ البدنية والفنيّة التي خضع لها اللاعبون طوال فترة ستة أيامٍ، إضافة إلى المباراتين اللتين خاضهما المنتخب العراقي مع منتخبِي طهران وأفغانستان والتي أشركنا فيهما جميع اللاعبين، وسنعملُ على معالجةِ السلبيات التي رصدناها في المباراتين وتعزيز الإيجابيات."وأشار إلى: إن "الفريق سيستأنف التدريباتَ يوم غدٍ في العاصمةِ اللبنانية بيروت بواقع وحدتين تدريبيتين صباحية ومسائية الوصولِ الى الجاهزيّة التامة".وأوضحَ: إن "الاستراتيجيّة التي اتبعناها تدفعنا للمضي قدماً نحو تحقيق ظهورٍ مشرفٍ في التصفياتِ الآسيوية، وإن هناك حالةً من الارتياح والهدوء تسود أجواءَ المنتخب الوطني بفعل تكثيفِ الوحدات التدريبيّة وتعزيز الجوانب التكتيكيّة والخططية لدى اللاعبين، وإن شاء الله يكون التوفيق والنجاح حليفنا في التصفياتِ الآسيويّة المُؤهلة للنهائياتِ التي تضيفها الكويت".ويستهلُ العراق مشواره في التصفياتِ بمواجهةِ منتخب الإمارات يوم 5 نيسان المقبل، ثم يلتقي في المباراةِ الثانية منتخب البحرين يوم 7 منه.ويتأهل المنتخبان الأول والثاني من كل مجموعةٍ في منطقةِ غرب آسيا، في حين تقام مباراة ملحق بين المنتخبين الحاصلين على المركز الثالث في المجموعتين من أجل تحديد الفريق الحاصل على البطاقةِ الخامسة في النهائيات.

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