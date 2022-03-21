“وعد” يؤخر سفر المنتخب الوطني للرياض ويحي آمال البقاء في بغداد

2022/03/21 | 22:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر في الاتحاد العراقي بكرة القدم، أن مسؤولاً في الاتحاد الدولي “فيفا” وعد العراق ببذل جهوده لإعادة مباراة العراق والإمارات إلى بغداد.وقال المصدر لـ”ايرث نيوز” إن “أحد المسؤولين في فيفا وعد اتحاد الكرة بفعل ما بوسعه لإعادة مباراة العراق والإمارات من الرياض إلى بغداد”.وأضاف أن “الاتحاد قرر تأخير مغادرة وفد […]

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