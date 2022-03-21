البعض من المثقفين الكورد و التطبيل للحرب الاوكرانية و التحالفات الرأسمالية. - هشام عقراوي

2022/03/21 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هشام_عقراوي ما نلاحظة هذه الايام هو وقوف الكثير من المثقفين الكورد و بشكل أعمى الى جانب حلف الناتو و الغرب معتقدين في ذلك أنهم يدافعون عن الشعب الاوكراني الذي يتعرض الى غزو من قبل الرأسمالية و الدكتاتورية الروسية.



و بهذا يكونوا قد أستسلموا الى الاعلام الغربي بشكل كامل و لم يعطوا لأنفهم فرصة للتفكير بما يجري و لماذا أستعرت هذه الحرب و في هذا الوقت بالذات.



هؤلاء المثقفون الكورد وقعوا في فخ كبير حفرته ال ......





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