وداعاً للسيد فؤاد النمري - عبد الحسين سلمان

2022/03/21 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_الحسين_سلمان وداعاً للسيد فؤاد النمريدَعِ الأَيّامَ تَفعَلُ ما تَشاءُوَطِب نَفساً إِذا حَكَمَ القَضاءُ….الشافعيكان أوجين كارل دوهرنغ Eugen Dühring ,‏ ( 1833 – 1921) فيلسوف وضعي ألماني و اقتصادي، اشتراكي وجه نقدا قويا للماركسية.وقد كتب إنجلز عنه كتاباً تحت عنوان ( ضد دوهرنغ) , وكتب في مقدمة طبعة عام 1885 ,ما يلي :يجب أن أراعي مع السيد دوهرنغ كل قواعد الشرف المعمول بها ف ......





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