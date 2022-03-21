هل الحكومة العراقية الجديدة ستكون حكومة عراقية فعلاً؟! - مصطفى محمد غريب

2022/03/21 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_محمد_غريب الهموم صفة تتلبس الأكثرية افراداً وجماعات في حالات القهر والظلم أو التجاوز على الحقوق وتحريف الحقائق ولا نرغب الاطالة في أسباب الهموم الكثيرة، لكننا نقول للأمانة كان هم إزالة الدكتاتورية وإعادة بناء العراق بشكل ديمقراطي حر واطلاق فسحة واسعة من الحريات الشخصية والعامة أمل أكثرية العراقيين المكتوين بالإرهاب والبطش ولا زمهم هذا الهم حوالي 35 عاماً ، ولما انفرج نسبياً بسقوط النظام وتنفس الأكثرية بالخ ......





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