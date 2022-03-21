“تعزيز الأمن السيبراني”.. خطة أمريكية خشية هجمات روسية

2022/03/21 | 22:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، الشركاء في القطاع الخاص إلى تعزيز الدفاعات السيبرانية على الفور.وقال بيان للبيت الأبيض إن الولايات المتحدة حذرت من أن هناك “معلومات مخابرات آخذة في التطور بأن الحكومة الروسية تدرس خيارات لشن هجمات إلكترونية محتملة”.وأضاف الرئيس الأمريكي أنه ينبغي لكل واحد “القيام بدوره للتصدي لواحد […]

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خطة أمريكية خشية هجمات روسية أولاً على ايرث نيوز.

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