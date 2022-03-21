2022/03/21 | 23:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُظهر مقطع فيديو جديد لشبكة CNN انفجارًا وإطلاق نار خلال ما يبدو أنه احتجاج سلمي في مدينة خيرسون في أوكرانيا.وقد تم الإبلاغ عن إصابة شخص واحد على الأقل في هذه الحادثة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. لحظات رعب بين محتجين في أوكرانيا بعد انفجار وإطلاق نار روسي كثيف) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. لحظات رعب بين محتجين في أوكرانيا بعد انفجار وإطلاق نار روسي كثيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).