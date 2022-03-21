فيديو سيارة تسلا

2022/03/21 | 23:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصدت شرطة لوس أنجلوس مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات تقود لتوقيف شخص قاد سيارة "تسلا" بشكل متهور ما أدى إلى تطايرها في الهواء وحدوث أضرار في الممتلكات

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