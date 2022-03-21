تقرير بريطاني يتحدث عن وجود الموساد في اربيل

2022/03/21 | 23:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة

اشار تقرير، اعده موقع "middle east eye” البريطاني، الى الانباء التي افادت بتمثيل اربيل قاعدة للموساد الاسرائيلي، موضحاً انه بعد الثورة الإيرانية عام 1979، نمت الأهمية الإستراتيجية للأكراد بالنسبة لإسرائيل، حيث مثلوا قوة إقليمية معادلة.

وقال التقرير الذي ترجمته (بغداد اليوم) ،انه "لا ينبغي أن يفاجأ أحد بما تم الكشف عنه مؤخرًا عن وجود قاعدة سرية لإسرائيل في أربيل، حيث اظهرت الأنباء أن إيران اطلقت صواريخ باليستية على القاعدة كان رداً على هجوم إسرائيلي على مصنع إيراني للطائرات بدون طيار في كرمانشاه".

واضاف ان"أنباء وجود القاعدة الإسرائيلية في أربيل ربما كانت قد فاجأت بعض المراقبين، إلا أنها في الواقع تأتي من علاقة طويلة الأمد بين إسرائيل وأكراد العراق.



وحدث ذلك بعد تأسيس دولة إسرائيل في عام 1948 ، حيث بدأ العديد من اليهود الأكراد في الهجرة إلى البلاد ، ويبلغ عدد سكانهم اليوم حوالي300 الف".

وتابع انه "في منتصف الستينيات ، أرسلت إسرائيل العميد تسوري ساغي إلى إيران لشن حملة ضد العراق، تضمنت مهمته تعزيز القتال من أجل كردستان مستقلة في العراق ، حيث ساعد في بناء وتدريب الجيش الكردي.مع استمرار الأكراد في القتال من أجل الاستقلال عن العراق ، زودتهم إسرائيل بكميات كبيرة من الأسلحة.



وقال ساغي ذات مرة إنه تعامل عن قرب مع الأكراد لدرجة أنه "أصبح كرديًا وطنيًا".

العمليات سريةولفت التقرير البريطاني ، الى انه"بعد الثورة الإيرانية عام 1979، ازدادت الأهمية الاستراتيجية للأكراد بالنسبة لإسرائيل، حيث مثلوا قوة إقليمية معادلة يمكن أن تزعزع استقرار الحكم الجديد في طهران.



وقد أدى هذا بدوره إلى تأجيج العداء بين القادة الإيرانيين ، الذين كانوا يخشون أن يمنح الأكراد الإسرائيليين موطئ قدم محلي أعمق".

وتابع”حافظ الموساد على شبكة من الجواسيس في المنطقة الكردية بالعراق ، إلى جانب أذربيجان ومواقع أخرى على الحدود مع إيران.

وفي عام 2005 ، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن القوات الخاصة الإسرائيلية السابقة كانت تدرب القوات الكردية على تقنيات "مكافحة الإرهاب".

بهذ الصدد، قدم الخبير سيمور هيرش تقريراً عن مثل هذه العمليات في نيويوركر في عام 2004 قائلاً: "يعمل عملاء المخابرات والجيش الإسرائيليين الآن بهدوء في كردستان، ويقدمون التدريب لوحدات الكوماندوز الكردية، والأهم من وجهة نظر إسرائيل، يديرون عمليات سرية داخل المناطق الكردية في إيران و سوريا." وبحسب ما نقله أحد مسؤولي ال"سي آي إيه" في المقال ، فإن "الوجود الإسرائيلي كان معروفاً على نطاق واسع في مجتمع الاستخبارات الأمريكية".

في الوقت نفسه ، يُزعم أن مهمات استخباراتية وهجمات على أهداف إيرانية قد تم التخطيط لها وتنفيذها من القواعد الإسرائيلية ، مثل تلك الموجودة في أربيل.



أخبر جنرال إيراني مؤخرًا إحدى وسائل الإعلام اليمنية أن هناك قاعدتين أخريين على الأقل من هذا القبيل في العراق.

-احتمالية التصعيد-وقال التقرير انه "على الرغم من التبجح الذي اتسمت به عملية أربيل وكرمنشاه ، فإن مثل هذه الهجمات ليس لها تأثير طويل الأمد.قد يستفد قدرات الطائرات بدون طيار الإيرانية.



ولكن ليس لإيران قواعد أخرى للطائرات بدون طيار فحسب ، بل إنها تحتفظ أيضًا بالمعرفة لتجديد المخزون المدمر."

إذا كان الهجوم الإسرائيلي بمثابة تحذير، فمن المؤكد أن إيران لن تستمع.



وستواصل مساعيها لاختراق دفاعات إسرائيل ، سواء بطائرات بدون طيار أو بوسائل أخرى.



قد يؤدي الهجوم الأخير إلى تصعيد الأعمال العدائية بشكل أكبر ، مما قد يؤدي إلى حرب واسعة النطاق.في حالة اخرى، قد يؤدي سوء التقدير من أي من الجانبين إلى دخول إسرائيل وإيران في صراع مباشر ، حيث قد لا تكون هناك حدود للدمار الذي يحدثه كلا الجانبين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير بريطاني يتحدث عن وجود الموساد في اربيل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير بريطاني يتحدث عن وجود الموساد في اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).