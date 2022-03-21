2022/03/21 | 23:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

اختتمت أسعار النفط تعاملات جلسة الاثنين على مكاسب العقود الآجلة لخام برنت والتي أغلقت مرتفعة 7.12% حيث سجلت عند التسوية 115.62 $ للبرميل.

فيما أغلقت العقود الآجلة لخام تكساس بارتفاع 7.09% مسجلة عند التسوية 112.12 $ للبرميل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على أسعار النفط في تعاملات اليوم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على أسعار النفط في تعاملات اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).