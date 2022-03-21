2022/03/21 | 23:05 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XYfexRvv0ac

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحايد | حسن فدعم: هناك مستقلون قريبون للإطار ولن يحضروا جلسة التصويت) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المحايد | حسن فدعم: هناك مستقلون قريبون للإطار ولن يحضروا جلسة التصويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).