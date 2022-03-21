2022/03/21 | 23:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت كهرباء الوسط، اليوم الاثنين، عن حملات متواصلة لرفع تجاوزات وجباية اجور الكهرباء لقطاع بعقوبة.وذكر إعلام كهرباء الوسط، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “بناءاً على توجيهات مدير عام الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط المهندس علاء سمير راشد وبمتابعة مدير فرع توزيع كهرباء ديالى المهندس طارق خليل الخزرجي، تمكنت ملاكات مركز […]

ظهرت المقالة في ديالى..



حملات متواصلة لرفع تجاوزات وجباية اجور الكهرباء أولاً على ايرث نيوز.

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