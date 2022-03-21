محافظ النجف يعلن إدخال الوحدة الخامسة بمحطة الحيدرية الغازية للخدمة

2022/03/21 | 23:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الأشرف – واعأعلن محافظ النجف الأشرف ماجد الوائلي، إدخال الوحدة الخامسة بمحطة الحيدرية الغازية للخدمة، فيما أكد ان انتاج الطاقة الكهربائية سيكون افضل من العام الماضي .وقال الوائلي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بجهود كوادر توزيع كهرباء النجف تمت دخول الوحدة الخامسة في المحطة للخدمة قبل اسابيع قليلة بعد توقف منذ عام 2015 وهذا يعد انجاز جديدة لكوادر كهرباء النجف الاشرف".الى ذلك، اكد مدير الانتاج في الوزارة براك الشمرتي، السعي الى زيادة ساعات تجهيز المواطنين في المستقبل العاجل ، لافتا الى ان "اللجنة الوزارية المشكلة تسعى لمتابعة كافة اعمال الصيانة في محافظات الفرات الاوسط". فيما اوضح مدير المحطة المهندس كرار الحارس، ان " صيانة المحطات تتم على ايدي الكوادر الهندسية والفنية في المحطة"، مشيرا الى إن "الدولة كانت في السابق تصرف اكثر من مليوني دولار للشركات الأجنبية المحتكرة".واكد، ان "اعمال الصيانة تجري وفق المواصفات المطلوبة والعالمية، حيث تجري على المحطات التي تعمل بالوقود الثقيل (النفط الأسود)"، مبينا ان "نسبة الانجاز في المحطة الرابعة وصل إلى 50٪" .ولفت الى ان "المعدات المطلوبة وقطع الغيار للتوربينات جاهزة ومتوفرة "، موضحا ان "المحطة تضم خمسة وحدات إنتاجية اربع منها تعمل على الوقود الثقيل ووحدة تعمل على الغاز الطبيعي(HFI) ".وتابع: ان "المحطة تقوم بتجهيز الشبكة الوطنية بطاقة تصل الى ( 662 MW) ".

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