الاتحاد الأوروبي يتفق على استراتيجيته الدفاعية الجديدة

2022/03/21 | 23:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اتفق مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين على الاستراتيجية الدفاعية الجديدة للاتحاد للفترة حتى عام 2030.وتتضمن الاستراتيجية الجديدة تشكيل قوات الرد السريع للتعامل مع الأزمات، والتي سيبلغ عدد عناصرها 5 آلاف شخص.وتؤكد الوثيقة أن قدرات الاتحاد الأوروبي في مجال الدفاع والأمن ستمثل “تكملة” لقدرات حلف الناتو.وحسب الاستراتيجية، فإن “الاتحاد الأوروبي الأكثر […]

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