إصابة شخصين بمشاجرة في قضاء الحسينية شمالي بغداد

2022/03/21 | 23:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بإصابة شخصين بمشاجرة في قضاء الحسينية شمالي بغداد.وذكر المصدر، لـ إيرث نيوز، أن “مشاجرة اندلعت بين عدد من الاشخاص لم يعرف سببها تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة ضمن قضاء الحسينية ما اسفر عن اصابة اثنين من طرفي المشاجرة بطلق ناري”.وأضافت، أن “قوة امنية وصلت […]

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