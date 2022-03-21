2022/03/21 | 23:40 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hAlftZXQAc0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العاشرة | النائب مشعان الجبوري: الانسداد السياسي قد يضطرنا إلى حل البرلمان) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العاشرة | النائب مشعان الجبوري: الانسداد السياسي قد يضطرنا إلى حل البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).